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أمن سوهاج يكشف تفاصيل مقتل أمين شرطة بمركز جرجا

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مصراوي Masrawy

أمن سوهاج يكشف تفاصيل مقتل أمين شرطة بمركز جرجا

05:48 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

أمن سوهاج يكشف تفاصيل مقتل أمين شرطة بمركز جرجا

سوهاج- عمار عبد الواحد:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، الجمعة، تفاصيل مقتل أمين شرطة بمركز جرجا، جنوب المحافظة، حيث تبين أن الثأر وخلافات المصاهرة وراء مقتل المجني عليه.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطاراً من مركز شرطة جرجا بمقتل شخص بناحية بندار دائرة المركز.

وتبين مقتل أشرف محمود علي 32 عاماً أمين شرطة من قوة قسم شرطة جرجا ويقيم بناحية نجع الدير دائرة مركز العسيرات حال استقلاله دراجته البخارية بمدخل جرجا مرتدياً الملابس المدنية متوجهاً لعمله إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم .

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال شقيقه اتهم كلاً من "م.م" وشقيقه "أ" بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما ما نتج عنه وفاته بسبب وجود حادث ثأري بينهما.

يشار إلي أن الطرفان أبناء عمومة وتم إجراء الصلح النهائي بينهما في الواقعة المشار إليها شهر يوليو من العام الماضي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 608 إداري مركز العسيرات لسنة 2016، إلا أن الخلافات تجددت بينهما بسبب المصاهرة.

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