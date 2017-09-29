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كرم جبر: برامج التوك شو "المباعة" أفسدت القيم

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مصراوي Masrawy

كرم جبر: برامج التوك شو "المباعة" أفسدت القيم

05:19 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

كتبت- مادي غيث:

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن جماعة الصحفيين على أتم استعداد للتعاون مع الجمعية المصرية للقلب، ومع المبادرة التى أطلقها الدكتور أشرف زكى نقيب الفنانين لتوعية المواطنين وتغيير السلوكيات الخاطئة في المجتمع، متابعا: "الفنانين أفضل جسر لنقل الرسالة بمخاطر التدخين وغيرها وتغيير السلوكيات الخاطئة في المجتمع".

وأضاف جبر خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للقلب: "السبب وراء انتشار ظاهرة تدخين السجائر و الشيشة هو الانهيار السلوكي في المجتمع أو ما أسماه ب" الطفح الأخلاقي".

وأكد جبر، على أن الهيئة الوطنية للصحافة تعقد مؤتمرا صحفيا بشكل دوري لإعادة إحياء القيم في المجتمع، والعمل على كيفية مواجهة الشائعات والمعايير الخاطئة متابعًا: "برامج التوك شو المباعة أفسدت القيم".

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الشعب المصري مريض بأمراض مثل القلب وغيرها لذلك غير قادر على الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك برامج تليفزيونية جادة وهادفة لتوعية المواطنين، وذلك لأن دور الإعلام هو خدمة الشباب وتوعيتهم.

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