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ميدو: عقوبة إيقافي سبب هزائم وادي دجلة

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ميدو: عقوبة إيقافي سبب هزائم وادي دجلة ميدو: عقوبة إيقافي سبب هزائم وادي دجلة

التحرير

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أعرب أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن حزنه بسبب خسارة فريقه أمس، أمام سموحة بهدف نظيف في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وبرر ميدو، خسارة فريقه بسبب عدم وجوده على أرضيه الملعب لتنفيذ العقوبة الموقعه عليه الإيقاف 6 مباريات.

وأضاف المدير الفني لوادي دجلة، في تصريحات تليفزيونية: "لاعبنا فرق قوية في بداية الدوري، وكنت متوقع هذه البداية، بسبب عدم وجود انسجام، خاصة أننا تعاقدنا مع 12 لاعبا جديدا".

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وأردف ميدو: "رحيل محمود علاء مدافع الفريق، أثر علينا ولكن كان المقابل المادي كبير ولم نستطع الوقوف أمام مصلحة اللاعب".

واختتم: "سنحاول إعادة ترتيب صفوف الفريق مرة أخرى في فترة التوقف، وتقديم نتائج طيبة في الفترة المقبلة".

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التحرير

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