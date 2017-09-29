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طلعت يوسف: «نقاز ومرعي» مصدر خطورة النجم الساحلي.. والترجي الأقوى

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طلعت يوسف: «نقاز ومرعي» مصدر خطورة النجم الساحلي.. والترجي الأقوى طلعت يوسف: «نقاز ومرعي» مصدر خطورة النجم الساحلي.. والترجي الأقوى

التحرير

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قال طلعت يوسف المدير الفني لفريق أهلي طرابلس، إن النجم الساحلي منافس قوي وسيجد الأهلي صعوبة في عبوره، ولكن الفريق الأحمر قادر، موضحا أن حمدي نقاز ظهير أيمن الفريق التونسي، أحد أهم مفاتيح اللعب الضرورية فيه.

وأضاف المدير الفني لأهلي طرابلس، في تصريحات تليفزيونية على قناة "الأهلي"، أن نقاز يمثل 70% من القوة الهجومية الكبرى للنجم الساحلى، مشيرا إلى أن نقطة الضعف في الفريق التونسي تتمثل في خط دفاعه، حيث يستطيع الأهلي استغلاله واختراقة بسهولة.

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وأوضح يوسف، أن الترجى التونسي أقوى بكثير من النجم الساحلي، ولكن هناك تشابه كبير بين الفريقين في طريقة اللعب، مشيرا إلى أن صعوبة المباراة تأتي في إقامتها في تونس وسط جماهير سوسه، مشددا على أن المصري عمرو مرعي مهاجم مزعج ويمثل خطورة على الفريق الأحمر ويجب الحذر من خطورته وتحركاته بجانب البرازيلي ديوجو فارياس المهاجم المتميز.

وأبدى طلعت يوسف رضاه  التام عن مسيرة مع فريقه في دوري أبطال أفريقيا، بعد أن وصل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا وودع البطولة في أول مشاركات فريقه بها أمام النجم الساحلي التونسي.

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التحرير

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