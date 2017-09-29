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ترامب يهنئ ميركل هاتفيا بفوزها في الانتخابات

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مصراوي Masrawy

يهنئ ميركل هاتفيا بفوزها في الانتخابات

03:11 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

ترامب يهنئ ميركل هاتفيا بفوزها في الانتخابات

واشنطن- (د ب أ):

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي الخميس، المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل على فوزها بولاية رابعة في حكم ألمانيا في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن ترامب "سلط الضوء على الروابط العميقة التي تجمع بلدينا وجهودنا المشتركة لدفع السلام والرخاء، والتزام الولايات المتحدة بتحالفنا القوي القائم منذ فترة طويلة مع والشعب الألمانيين".

كما تحدث ترامب وميركل عن الاتفاق النووي مع إيران "وكيفية مواجهة نشاطات إيران الخبيثة في الشرق الأوسط" وأهمية نزع السلاح النووي بالطرق السلمية في شبه الجزيرة الكورية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن ترامب وميركل يعملان على جدولة اتصال هاتفي بينهما وتحدثا الأسبوع الماضي قبل الانتخابات.

وكانت خلافات قد شابت العلاقة بين ترامب وميركل، حين انتقدها الرئيس الأمريكي بسبب أزمة اللاجئين والتجارة وقضايا أخرى، بينما انتقدته ميركل بحدة بسبب سياسة "أمريكا أولا" التي يتبناها.

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