مقتل عدد من مسلحي "داعش" جراء ضربات جوية أمريكية في ليبيا

واشنطن- (د ب أ):

قتل عدد من مسلحي تنظيم داعش جراء ضربات جوية أمريكية في ليبيا، حسبما أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان لها أمس الخميس.

ونفذت القوات الأمريكية ضربتين جويتين دقيقتين ضد المسلحين يوم الثلاثاء في منطقة تبعد حوالى 160 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سرت الساحلية، المعقل السابق لتنظيم داعش في ليبيا.

ولم تكشف (أفريكوم) عن العدد الدقيق للوفيات.

ويوم الجمعة، أسفرت غارة جوية أمريكية عن مقتل 17 مسلحا من تنظيم الدولة الاسلامية ودمرت ثلاث سيارات في معسكر صحراوي بنفس المنطقة.

وهوت ليبيا في حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.

واستغل تنظيم داعش الفوضى لتوسيع نشاطه في البلد الغني بالنفط.