أخبار عاجلة

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
الاتحاد الأوروبي: الإفراج عن الناشطين في تركيا خطوة مشجعة -
المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بفتح متاجر تل أبيب أيام السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«كوكا» يقود براجا لفوز قاتل على باشاك بالدوري الأوروبي

Google+ Print
«كوكا» يقود براجا لفوز قاتل على باشاك بالدوري الأوروبي «كوكا» يقود براجا لفوز قاتل على باشاك بالدوري الأوروبي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حقق فريق سبورتنج براجا البرتغالي فوزا غاليا على ضيفه فريق باشاك شهير التركي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "بلدية براجا"، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة بالجولة الثانية من دور المجموعات باليوروباليج.

وجاء هدف التقدم لصالح براجا عن طريق النجم المصري الدولي أحمد حسن كوكا، فى الدقيقة 26، بعدما وصلته تمريرة بينية متقنة، قبل أن يسدد الكرة ببراعة في الشباك، ثم بعدها بدقيقتين تعادل الضيوف عن طريق اللاعب يمري بيلوزوجلو في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق براجا من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 90 عن طريق لاعب الوسط البرازيلي فرانسيرجيو رودريجز.

شاهد أيضا

بهذه النتيجة انفرد براجا بصدارة ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، وخلفه لودوجوريتس 4 نقاط، ثم باشاك شهير نقطة واحدة، وأخيرًا هوفنهايم بدون رصيد من النقاط. 

ورفع كوكا بذلك رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم مع براجا فى كل البطولات، كما أنه وصل للهدف السادس له فى بطولة الدوري الأوروبى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)