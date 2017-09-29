«كوكا» يقود براجا لفوز قاتل على باشاك بالدوري الأوروبي

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حقق فريق سبورتنج براجا البرتغالي فوزا غاليا على ضيفه فريق باشاك شهير التركي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "بلدية براجا"، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة بالجولة الثانية من دور المجموعات باليوروباليج.

وجاء هدف التقدم لصالح براجا عن طريق النجم المصري الدولي أحمد حسن كوكا، فى الدقيقة 26، بعدما وصلته تمريرة بينية متقنة، قبل أن يسدد الكرة ببراعة في الشباك، ثم بعدها بدقيقتين تعادل الضيوف عن طريق اللاعب يمري بيلوزوجلو في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق براجا من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 90 عن طريق لاعب الوسط البرازيلي فرانسيرجيو رودريجز.

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بهذه النتيجة انفرد براجا بصدارة ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، وخلفه لودوجوريتس 4 نقاط، ثم باشاك شهير نقطة واحدة، وأخيرًا هوفنهايم بدون رصيد من النقاط.

ورفع كوكا بذلك رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم مع براجا فى كل البطولات، كما أنه وصل للهدف السادس له فى بطولة الدوري الأوروبى.