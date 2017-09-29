ميلان يفوز على رييكا بثلاثية في الدوري الأوروبي

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فاز فريق إيه سى ميلان الإيطالي على نظيره رييكا الكرواتى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثانية بالدورى الأوروبى.

وأحرز أهداف الميلان، كلا من أندريه سيلفا فى الدقيقة 15، وماتيو موساكيو فى الدقيقة 53، واللاعب باتريك كيترونى فى الدقيقة 90 من عمر المباراة.

بينما أحرز أهداف رييكا كلا من يوادو أكوستى فى الدقيقة 85، واللاعب جوسيب إليز فى الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

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بتلك النتيجة يرتفع رصيد الميلان إلى النقطة 6 فى المركز الأول، بينما تجمد رصيد رييكا فى المركز الأخير بدون نقاط فى جدول الترتيب.

وفى الجولة ذاتها فاز فريق إيفرتون الإنجليزى على نظيره ابولون ليماسول القبرصى بهدفين مقابل هدف.