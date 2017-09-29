غرق 15 شخصا جراء انقلاب قارب يقل لاجئين من الروهينجا في خليج البنغال

نيويورك- (د ب أ):

ذكرت منظمة الهجرة الدولية أن 15 شخصا على الأقل غرقوا إثر انقلاب قارب كان يقل مسلمين من الروهينجا في خليج البنغال يوم الخميس أثناء فرارهم من ميانمار.

وقالت المنظمة في بيان إنه تم انتشال جثث تسعة أطفال و 5 نساء ورجل قبالة ساحل أوكيا في بنجلاديش، بالقرب من قرية شاملابور.

وفر أكثر من 500 ألف لاجئ من الروهينجا من ميانمار ودخلوا بنجلاديش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين أواخر أغسطس الماضي.

وقالت امرأة، 22 عاما، نجت من الحادث لمنظمة الهجرة الدولية إن نحو 100 شخص كانوا على متن القارب الذي انقلب مساء الخميس، وكان معظمهم أطفال.

وأضافت أنها سارت على قدميها لمدة يومين وليلتين مع زوجها وطفلهما الرضيع، 8 أشهر، وأم وأخت زوجها وطفلها،4 أعوام، من ولاية راخين من أجل الوصول إلى النقطة التي سينطلق منها القارب.

وقالت المرأة إن طفلها الرضيع وأم وأخت زوجها وطفلها غرقوا جميعا إثر انقلاب القارب، بينما كان زوجها واحدا من عشرة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وكان اللاجئون على متن القارب طوال الليل بدون طعام بينما كان ينتظر قائد القارب مرساه بالقرب من الشاطئ، حيث كان يتملكه الخوف من أن تلاحظه السلطات.

وبينما كان يحاول أن يرسو ظهر الخميس، انقلب القارب في ظل ارتفاع الأمواج وهطول أمطار وهبوب رياح.

وقالت المرأة إن القارب كان قريبا من الشاطئ لكن المياه كانت رغم ذلك عميقة بشكل خطير.