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وزير الأوقاف يشيد بجهود الرئيس السيسي من أجل تجديد الخطاب الديني

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يشيد بجهود الرئيس من أجل تجديد الخطاب الديني

02:24 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

وزير الأوقاف يشيد بجهود الرئيس السيسي من أجل تجديد الخطاب الديني

شرم الشيخ- أ ش أ:

أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل تجديد الخطاب الديني، ودعم شباب الدعاة، ورعاية ملتقى الأديان العالمي بشرم الشيخ، بمشاركة 70 عالما وخبيرا من عدة دول.

وأضاف جمعة - خلال لقائه ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة مع الدعاة بمركز الثقافة الإسلامية بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، ووفود ملتقى الاديان - أنه من المتوقع قريبا زيادة الدعاة بالمركز إلى 60 إماما عصريا.

وكشف الوزير عن إيفاد دعاة المركز إلى فرنسا لتعلم الفرنسية وتعليم العربية وإلى المراكز الإسلامية بالخارج لاكتساب مهارات جديدة. 

يشار إلى أن ملتقى الأديان يختتم أعماله غدا الجمعة، وسيتم إعلان توصياته بمؤتمر صحفي بوادي الراحة بسانت كاترين، كما يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد الوادي المقدس وتقام صلاة للمسيحيين في نفس الوقت بدير سانت كاترين بحضور وفود الملتقى. 

وحضر وفود الملتقى حفلا دينيا مساء أمس بشرم الشيخ تضمن تواشيح دينية للمبتهل أحمد الكحلاوى.

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