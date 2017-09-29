أبو ردينة: الرئيس محمود عباس أصدر توجيهات للحكومة بالعمل على إنجاح المصالحة
أبو ردينة: الرئيس محمود عباس أصدر توجيهات للحكومة بالعمل على إنجاح المصالحة
01:42 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017
رام الله- أ ش أ:
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر توجيهات للحكومة والوفد المرافق بالتوجه إلى قطاع غزة والعمل على إنجاح المصالحة التي تعيد لحمة الأرض والشعب وترفع المعاناة عن المواطنين في قطاع غزة.
وأضاف أبوردينة، في تصريح أمس الخميس لإذاعة صوت فلسطين، أن موقف الرئيس محمود عباس من هذا العمل الكبير، سواء في اجتماع اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية، هو مصلحة وطنية عليا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب أن نحكم غزة دون أي انتقاص
-
الاتحاد الأوروبي يقاطع احتفال إسرائيل بمرور 50 عاما علي احتلال الضفة
-
الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها في قطاع غزة منتصف الاسبوع المقبل
-
حماس تعلن مقتل أحد نشطائها داخل نفق جنوب قطاع غزة
إعلان
إعلان