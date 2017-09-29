أخبار عاجلة

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
الاتحاد الأوروبي: الإفراج عن الناشطين في تركيا خطوة مشجعة -
المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بفتح متاجر تل أبيب أيام السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

"الصحة العالمية" ترفض التعاون مع مؤسسة لمكافحة التدخين تمولها شركة تبغ عملاقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الصحة العالمية" ترفض التعاون مع مؤسسة لمكافحة التدخين تمولها شركة تبغ عملاقة

01:34 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

نيويورك- (د ب أ):

رفضت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس التعاون مع مؤسسة لمكافحة التدخين يمولها عملاق صناعة التبغ، شركة فيليب موريس.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها إنها لن تتعاون مع "مؤسسة عالم خال من التدخين"، بسبب عدد من نقاط تضارب المصالح الواضحة التي ينطوي عليها الوضع حيث تقوم شركة تبغ بتمويل مؤسسة صحية مزعومة".

وذكر البيان: "إن منظمة الصحة العالمية لن تشترك مع المؤسسة، ولا يتعين على الحكومات أن تشترك مع المؤسسة ويتعين على مجتمع الصحة العامة أن يحذو هذا الحذو".

وأضاف البيان أن سياسات منظمة الصحة العالمية بما فيها ضرائب التبغ، والعلامات والرسومات التحذيرية من التدخين، وحظر الإعلان، هي مناهج فعالة للسيطرة على التبغ.

وتعهدت شركة فيليب موريس انترناشيونال بتقديم تمويل سنوي بقيمة 80 مليون دولار للمؤسسة على مدى 12 عاما في منتصف سبتمبر.

ولم ترد الشركة بعد على طلب من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) للتعليق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابات الكوليرا في اليمن تتجاوز 680 ألف حالة

    أخبار

  • الصحة العالمية: مصابو الكوليرا باليمن يقتربون من نصف مليون حالة

    أخبار

  • الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1992 حالة

    أخبار

  • الصحة العالمية تعلن ارتفاع حالات وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1784 حالة

    أخبار

إعلان

0e171482bc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)

محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)