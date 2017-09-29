"الصحة العالمية" ترفض التعاون مع مؤسسة لمكافحة التدخين تمولها شركة تبغ عملاقة

نيويورك- (د ب أ):

رفضت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس التعاون مع مؤسسة لمكافحة التدخين يمولها عملاق صناعة التبغ، شركة فيليب موريس.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها إنها لن تتعاون مع "مؤسسة عالم خال من التدخين"، بسبب عدد من نقاط تضارب المصالح الواضحة التي ينطوي عليها الوضع حيث تقوم شركة تبغ بتمويل مؤسسة صحية مزعومة".

وذكر البيان: "إن منظمة الصحة العالمية لن تشترك مع المؤسسة، ولا يتعين على الحكومات أن تشترك مع المؤسسة ويتعين على مجتمع الصحة العامة أن يحذو هذا الحذو".

وأضاف البيان أن سياسات منظمة الصحة العالمية بما فيها ضرائب التبغ، والعلامات والرسومات التحذيرية من التدخين، وحظر الإعلان، هي مناهج فعالة للسيطرة على التبغ.

وتعهدت شركة فيليب موريس انترناشيونال بتقديم تمويل سنوي بقيمة 80 مليون دولار للمؤسسة على مدى 12 عاما في منتصف سبتمبر.

ولم ترد الشركة بعد على طلب من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) للتعليق.