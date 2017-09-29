أخبار عاجلة

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
الاتحاد الأوروبي: الإفراج عن الناشطين في تركيا خطوة مشجعة -
المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بفتح متاجر تل أبيب أيام السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مستشار الأمن القومى في ميانمار ينفي وقوع تطهير عرقي فى بلاده

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مستشار الأمن القومى في ميانمار ينفي وقوع تطهير عرقي فى بلاده

01:14 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

مستشار الأمن القومى في ميانمار ينفي وقوع تطهير عرقي فى بلاده

نيويورك- (دب ا):

نفى مستشار الأمن القومي فى ميانمار يو ثاونج تيون فى كلمة أمام مجلس الأمن الدولى أمس الخميس، حدوث تطهير عرقي أو إبادة جماعية فى بلاده.

وقال ثاونج: "إن ميانمار واحدة من أكثر الدول تنوعا من الناحية العرقية فى العالم".

وأوضح: "أن الجماعات الدينية تتعايش فى تناغم عبر التاريخ، إن الوضع الذى نواجهه اليوم متعلق بالإرهاب وليس بالدين".

وقال: "إن أكثر من 50% من القرى فى راخين يعيشون فى سلام مع جيرانهم، سواء من الهندوس أو البوذيين".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مستشار الأمن القومي في ميانمار ينفي وقوع تطهير عرقي في بلاده

    أخبار

  • تتقدم بخطة من 4 محاور لمجلس الأمن بشأن أزمة الروهينجا

    أخبار

  • سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تطالب بمنع بيع السلاح لميانمار

    أخبار

  • غرق 14 من مسلمي الروهينجا في خليج البنغال

    أخبار

إعلان

5d0acbbf66.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية