مستشار الأمن القومى في ميانمار ينفي وقوع تطهير عرقي فى بلاده

نيويورك- (دب ا):

نفى مستشار الأمن القومي فى ميانمار يو ثاونج تيون فى كلمة أمام مجلس الأمن الدولى أمس الخميس، حدوث تطهير عرقي أو إبادة جماعية فى بلاده.

وقال ثاونج: "إن ميانمار واحدة من أكثر الدول تنوعا من الناحية العرقية فى العالم".

وأوضح: "أن الجماعات الدينية تتعايش فى تناغم عبر التاريخ، إن الوضع الذى نواجهه اليوم متعلق بالإرهاب وليس بالدين".

وقال: "إن أكثر من 50% من القرى فى راخين يعيشون فى سلام مع جيرانهم، سواء من الهندوس أو البوذيين".