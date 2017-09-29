مستشار الأمن القومى في ميانمار ينفي وقوع تطهير عرقي فى بلاده
مستشار الأمن القومى في ميانمار ينفي وقوع تطهير عرقي فى بلاده
01:14 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017
نيويورك- (دب ا):
نفى مستشار الأمن القومي فى ميانمار يو ثاونج تيون فى كلمة أمام مجلس الأمن الدولى أمس الخميس، حدوث تطهير عرقي أو إبادة جماعية فى بلاده.
وقال ثاونج: "إن ميانمار واحدة من أكثر الدول تنوعا من الناحية العرقية فى العالم".
وأوضح: "أن الجماعات الدينية تتعايش فى تناغم عبر التاريخ، إن الوضع الذى نواجهه اليوم متعلق بالإرهاب وليس بالدين".
وقال: "إن أكثر من 50% من القرى فى راخين يعيشون فى سلام مع جيرانهم، سواء من الهندوس أو البوذيين".
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