أسامة خليل يكتب للتحرير: محمود طاهر.. الفارس النبيل وشريط السنوات الأربع

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فى أوقات الشدة تظهر معادن الرجال، والقائد الشجاع هو الذى يقف فى مقدمة الصفوف، وقت تهتز الثقة وينفرط العقد، ويتسرب الخوف من الخسارة للنفوس ويفر المنافقون.. محمود طاهر بجسارته وشجاعته وقوة إرادته وإصراره على رئاسة بعثة الأهلى فى تونس أثبت أنه واحدٌ من هؤلاء الفرسان القادرين على تحمل المسئولية وقت الشدة، فلم يكد حكم مباراة الذهاب أمام الترجى يطلق صفّارة النهاية، معلنًا تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وتضاؤل فرص الأهلى فى الوصول إلى الدور قبل النهائى. وبينما كان طاهر فى طريقه من استاد برج العرب إلى القاهرة اتخذ قراره برئاسة بعثة الأهلى فى تونس، وهو قرار أزعج مَن حوله، فكيف له أن يترك القاهرة فى هذا التوقيت والانتخابات مشتعلة، وهو ما زال صامتًا لم يعلن إذا كان سيترشح أم لا؟ ومن هم أعضاء قائمته؟ ومَن النائب؟ وكيف سيدير حملته؟ وماذا سيفعل أمام جيش الصحف التى وقفت صفًا خلف إرادة الرعاة والمعلنين؟

أسئلة مشروعة، وحذر مفهوم، وقلق طبيعى، لكنه بالفعل لم يصل إلى محمود طاهر، الذى لم يتوقف لحظة عن متابعة العمل داخل النادى وملاحقة المشاكل التى تحيط بفريق الكرة، حتى تظن أنه مستمر على مقعده لأعوام، وأن باب الترشح للانتخابات لن يُفتح بعد أسبوعين، لكنه يقول: «لو أننى فكرتُ فى الانتخابات للحظة فسوف ينفرط عقد النادى»، وقد يظن البعض أن الكلام للاستهلاك، أو هو ردٌ مهذبٌ على منافسه الكابتن محمود الخطيب، المرشح المحتمل للرئاسة، الذى أعلن ترشحه مبكرًا، وأحدث ذلك ضجيجًا مدويًا قبل ساعات من مباراة الذهاب بين الأهلى والترجى.

لكن الواقع أثبت عكس ذلك، وإصراره على السفر، ومؤازرة الفريق ودعمه معنويًا ونفسيًا وإداريًا أثبت أنه يعيش خارج الدوامة، التى أرادوا أن يفرضوها عليه، وأنه يقاتل من أجل النجاح حتى آخر دقيقة، وفى أصعب الظروف ودون مراعاة لأية اعتبارات انتخابية أو حسابات قد تنتقص من فرصه، لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا. وجاء الفوز الصعب والمستحق والصعود إلى الدور قبل النهائى للبطولة الإفريقية مكافأةً مجزيةً لمحمود طاهر والجهاز الفنى واللاعبين، الذين لعبوا باسم الأهلى على قلب رجل واحد، وكان أداؤهم فى الشوط الثانى فخرًا للمصريين كلهم ومثالًا يحتذى على قوة الإرادة والتحدى والعزيمة.

لكن إذا كان محمود طاهر لا يفكر فى الانتخابات، ولا تشغل باله بالدرجة التى نظنها.. فبماذا يفكر؟

أظن، وليس كل الظن إثمًا، أن محمود طاهر عندما يخلو إلى نفسه فى آخر أيام ولايته الأولى كرئيس للنادى الأهلى يستعيد شريط الذكريات ومشاهد من السنوات الأربع أمام عينيه، بحلوها ومرها وعذابها ومرارة مشاكلها، ماذا فعل؟ وماذا حدث؟ هل أصاب أم أخطأ؟ من وقف إلى جانبه ومن خانه؟ ما أنجزه وما أخفق فيه؟ من أحبه ومن كرهه؟ من يريد استمراره ومن يتمنى رحيله؟

مدَّ يده لحسن حمدى.. فكان الرد: «لا تعاون ولا تعليق!»

أول المشاهد، التى ستقفز إلى ذهن طاهر «لحظة إعلان فوزه الكاسح على منافسه المهندس إبراهيم المعلم»، الذى لم يشفع له دعم حسن حمدى والخطيب، وأعلنت الجمعية العمومية رفضها لهم جميعًا بشكل أذهل «محمود» إلا أنه لم يداعب غروره، بل كان سببًا أدعى لتواضعه، وفى اليوم التالى ذهب إلى الكابتن حسن حمدى، الذى جلس فى تراس المبنى الاجتماعى وصافحه وجلس إلى جواره، فبادره حسن بالقول: «شد حيلك.. الحمل تقيل»، فردّ طاهر بتلقائية: «بنفَسَك حنشيله مع بعض».

لكن «محمود» لم يعلم أنه اللقاء الأخير بينهما، وأن رئيس الأهلى السابق أسقط من قيم الأهلى قيمة التعاون من أجل الكيان، حيث انقطع حمدى عن النادى، ورفض تلبية جميع الدعوات فى جميع المناسبات. وفى مباراة نهائى الكونفيدرالية سيتوقف طاهر بذاكرته عندما سأله المنظمون: «أين سيجلس كابتن حسن حمدى؟»، فأجابهم: «بالطبع فى المقصورة الرئاسية»، لكن لا يوجد بها مكان فردّ عليهم محمود: «حسن حمدى ليس رئيس نادى، بل رمز فنى، حياته هنا، ومن العيب أن يجلس فى غير هذا المكان».

وبعد ثلاثة أعوام يظهر حمدى فى الإعلام، وفى حوار تليفزيونى وبوجه عبوس، يرفض أن يعلق على ما فعله محمود طاهر فى النادى، وظل يردد: «لا تعليق.. لا تعليق.. لا تعليق».

المشهد الثانى: لا يمكن أن تسقط من الذاكرة، القضية التى رفعها مجموعة تطلق على نفسها «جبهة إنقاذ الأهلى»، وهى مجموعة ظهرت بعد ذلك فى جميع حفلات تكريم حسن حمدى، ويقود رئيسها الآن حملة دعم كابتن محمود الخطيب.. فمنذ اللحظة الأولى، وأغلب من يتغنون ويطنطنون بمبادئ الأهلى وقيمه وقفوا على باب المحاكم لإبطال انتخاب مجلس طاهر. وبالفعل نالوا ما أرادوا، حيث وضع لهم المجلس السابق ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الجهة الإدارية نقاط الضعف لإبطالها، وبمجرد أن بات الحكم نهائيًا هاجت الدنيا وقامت وتحركت جيوش الإعلام والسوشيال ميديا تطالب بإبعاد طاهر وإجراء انتخابات جديدة أو تعيين الخطيب. لكن الوزير أبقى على المجلس بكامل هيئته معينًا، وهو ما رفضه الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادى، وأربعة من أعضائه ليتركوا الأهلى بعد أن شاركوا بفاعلية فى إنجازات كبيرة، كان أبرزها افتتاح فرع النادى فى الشيخ زايد ومجمع صالات الإسكواش وغيرها.

كان خروج الخماسى فاصلًا فى رحلة محمود طاهر فى إدارة الأهلى، حيث قرر التحدى ومعه خمسة أعضاء أو بالأحرى خمسة مقاتلين، وانطلقوا فى العمل كالصاروخ، بروح جماعية وأفكار اقتصادية منفتحة ورغبة فى تحطيم كل العقبات، وبالفعل نجح السداسى فى إحداث طفرة ونقلة نوعية للنادى، فيها إعجاز. فلأول مرة يفوز الأهلى بالبطولة الإفريقية للسلة، وفى نفس العام يحصل على الإفريقية لليد والطائرة.. إنها روح العمل وإرادة التحدى، هى مجرد ومضات سعيدة مرت على محمود خلال السنوات الأربع.

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المشهد الثالث: لا يقف محمود كثيرًا عند لحظات الغدر والخيانة والانقلابات، التى مرت به، فهو يحب العفو، ويعتقد أن إرادة العفو يجب أن تتغلب على إرادة الغدر.. لم يخطر على بال محمود طاهر ولم يتمن أن يعيش حتى يرى علاء عبد الصادق، الذى كان يقدم نفسه باعتباره ابنه الثالث، سينقلب عليه ويغدر به بهذا الشكل الصعب، ويصدر بيانًا بهذا الشكل المزرى ليشوّه ويشهّر صورة من كان يدعى أنه بمثابة والده.. بالفعل كانت لحظة قاسية على محمود، فكيف يصدق أن الرجل الذى عاش معه سنوات، وائتمنه على الكرة سيكون بهذا العنف فى خصومته، خاصة أنه لم يقله إلا لمصلحة الأهلى، وسيستخدم ورقة للإيقاع به، لكن الله لم يتخل عن محمود، وكانت الأزمة نقطة تحول لفريق الكرة الذى يعيش أزهى عصوره حاليًا، وفاز مؤخرًا بالدورى والكأس، المفاجأة أن علاء يجلس الآن إلى جوار الخطيب فى اجتماعاته الانتخابية.

القصة الحقيقية لانقلاب وزير الإخوان على رئيس الأهلى

وعن الغدر والانقلاب.. فالمشاهد كثيرة، فمحمود لم يقترب من العامرى فاروق وزير الرياضة فى عام حكم الإخوان، ولم يغضبه أو يفعل معه شيئًا أو يواجهه، وكل ما هنالك أن «محمود» رفض أن يتدخل العامرى فى شئون النادى. فبعد أيام من إعلان نتيجة الانتخابات ظنّ العامرى أنه صاحب الفرح، وأنه من جاء بمحمود على مقعده، معتقدًا أن هناك فاتورة على «محمود» أن يسددها، فأرسل العامرى إلى طارق الدروى مدير النشاط الرياضى فى مكتبه وأعطاه ورقة بأسماء تعيينات الأجهزة للألعاب المختلفة، كى ينفذها، وعندما علم محمود طاهر بالواقعة تصرف بما يمليه عليه ضميره ومركزه وقيمة مقعده، وعنّف مدير النشاط على أنه تحدث فى شئون النادى خارجه، ومع غير ذى صفة، ومنعه من تنفيذ ما قاله العامرى، لكن هذا لم يعجب الأخير، الذى خرج يهاجم محمود، ويشكك فى قدرته على إدارة النادى، وهو الآخر يجلس مع الخطيب الآن، وينتظر أن يترشح نائبًا على قائمته أو يفرض شقيقه الأصغر عضوًا، وهو الآخر كان ضمن قائمة محمود طاهر فى الانتخابات الأخيرة، وقفز من المركب عندما ظنّ أنه سيغرق.

خالد عبد العزيز الوزير الذى ابتذل شعار «تحيا مصر» والصورة غير اللائقة

المشهد الرابع: من يقترب من محمود طاهر يعلم أنه يملك جينات رجل الدولة المقدر لمسئوليته الوطنية، وهذا راجع لنشأته فى بيت العسكرية الوطنية، حيث كان والده جنرالًا كبيرًا ومحترمًا، إبان حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهو دائمًا لا يسعى للصدام، ولا للبطولة الزائفة، بل لديه سعة صدر على الحوار والإقناع حتى يصل إلى هدفه.

وفى مشكلة شباب الأولتراس ورغم اختلافه شكلًا وموضوعًا مع أسلوبهم العنيف فى التعبير عن رأيهم، فإنه كان حريصًا على الحفاظ على حياتهم وإبعادهم عن الصدام مع الأمن، فهو يعتقد أن وفاة مشجع واحد خلال ولايته سيُسأل عنها أمام الله، وهو أمر بالفعل يرعبه ويقلق نومه، إلا أن هذا لم يعجب البعض، وصار هناك قطاع فى الدولة يحاربه بادعاء أنه يحمى الأولتراس، وقطاع آخر يتزعمه الوزير خالد عبد العزيز (الوزير الذى ابتذل شعار«تحيا مصر» من كثرة ترديده فى غير موضعه)، يقلقه بقاء الرجل لأسباب لا يعلمها «محمود»، إلا أنه فى سبيل ذلك يشهر به أمام الحكومة، ويدّعى لرئيس الوزراء أنه يعاند الدولة، ويرفض القانون، والوزير الذى يقاوم طاهر فى الخفاء والعلن ويغض البصر عن مخالفات جمة فى أندية أخرى، بينما يتربص بالأهلى ويساعد فى العلن المرشح المحتمل محمود الخطيب وأفراد قائمته حتى ظهر فى الأسبوع الماضى فى صورة أراها لا تليق بمنصبه الوظيفى وحكومته، عندما ظهر واقفًا ومعه رئيس اللجنة الأوليمبية خلف مرشح على قائمة الخطيب، جلست إلى جواره السباحة فريدة عثمان، ليوقع اتفاق رعايته لها، والصورة لوحدها يدفع فيها المرشح فى الظروف العادية مائة مليون، لكنها قد لا تساوى مليمًا أبيض أمام الجمعية العمومية، حيث إن الاثنين الواقفين هما اللذان يعارضان إرادة الجمعية العمومية، ويرفضان اعتماد لائحتها.

هكذا يمر شريط أحداث أربع سنوات أمام محمود طاهر، وهو يحتضن سفير مصر فى تونس باكيًا من الفرحة لصعود الأهلى للدور قبل النهائى للبطولة الإفريقية.

لم تكن كل المشاهد بلون المرار، وطعم الحزن كما تبدو، فمن رحم الأزمات والمشاكل خرجت إنجازات عظيمة. سيذكر التاريخ أن أول مرة يحصل الأهلى على كأس الكونفيدرالية كان فى عهده، وأن بطولة كأس إفريقيا لكأس كرة السلة، التى استعصت على الأهلى خضعت للقلعة الحمراء على عهده، وأن حلم أعضاء الأهلى فى فرع ثالث أنجز فى ولايته، وزاد لهم بفرع رابع فى التجمع.

فحين يسترجع الأرقام والطفرة الاقتصادية التى تحققت، التى يعجز الخبراء عن تفسيرها، فمن مديونية ١٦١ مليون جنيه إلى فائض يزيد على مائتى مليون جنيه، يتنفس مرتاحًا بكل ثقة وسعادة، لأنه أوفى بعهده ووعده للأغلبية الكاسحة فى الجمعية العمومية، التى منحته ثقتها قبل أربع سنوات مضت، وتبقى الجمعية العمومية هى الشاهد على صدق ما تحقق من تلك الوعود والعهود من إنجازات. أما من كذبوا وظلموا وخانوا وباعوا، فسيعمل الله فيهم قوله «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ».