إضاءة الهرم الأكبر احتفالا باليوم العالمي للقلب

كتبت- مادي غيث:

ظهر الهرم الأكبر باللون الأحمر، الخميس، للاحتفال باليوم العالمي للقلب الذي تنظمه الجمعية المصرية بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة والمجلس القومي للمرأة والاتحاد الدولي لجمعيات كليات الطب ومؤسسة صحة مصر والهلال الأحمر المصري، تحت مسمى "رد قلبي".

حضر الحفل الدكتور سامح شاهين، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكيلة طب جامعة عين شمس، وهويدا أبو هيف مذيعة برنامج التفاح الأخضر على "ام بي سي"، والدكتور عمرو الحديدي أستاذ القلب والرعاية الحرجه بالقصر العيني، ومدحت الشريف النائب البرلماني.

والتقط الحاضرون الصور التذكارية احتفالا بهذا الحدث الذي وصفه الجميع بالضخم والهام لمعرفة العالم أن مصر تهتم بصحة مواطنيها.