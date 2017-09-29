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راعي "عرض الأحلام" للمصارعة بالشرقية يُعلن عن مهرجان جديد

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مصراوي Masrawy

راعي "عرض الأحلام" للمصارعة بالشرقية يُعلن عن مهرجان جديد

12:16 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

المصارعة

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الكابتن عمرو محروس، مُدرب لعبة الكاراتيه من مدينة القُرين بمحافظة الشرقية، إنه سينظم اليوم الجمعة، مهرجان رياضي كبير مثل الأخير، الذي أقيم قبل نحو أسبوعين تحت اسم "عرض الأحلام" والذي تضمن فقرة لمصارعة المحترفين، أثارت وقتها ردود أفعال واسعة.

وأشار محروس في تصريح خاص لـ"مصراوي" اليوم الجمعة، إلى أن المهرجان الجديد سيتم تنظيمه بملعب "الأصدقاء" بقرية "البيوم" في الزقازيق بعنوان "مهرجان الوفاء للشرقية" تحت رعاية المؤسسة المصرية للمحترفين.

وأوضح أن المهرجان سيتضمن فقرات كثيرة مثل "عرض الأحلام" فيما عدا فقرة المصارعة الحرة؛ نظرًا لاعتذار مدرب الفريق الكابتن أشرف كابونجا، مؤسس أول مصارعة محترفين في "EWR".

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