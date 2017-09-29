حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

أعلنت النيابة العامة في ليبيا إلقاء القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا عان 2015، فيما أعلنت روسيا وتركيا الاتفاق على وحدة أراضي سوريا والعراق، وأنهى الجيش الألماني انسحابه من قاعدة إنجرليك التركية.

1 - القبض على مُنفذ ومُصور واقعة ذبح الأقباط المصريين

صورة من مقطع فيديو بثه داعش لقتل الأقباط المصريين

أعلنت النيابة العامة الليبية إلقاء القبض على مُنفذ ومُصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا التي قام بها تنظيم داعش عام 2015، مشيرة إلى أنها تمت في مدينة سرت.

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2- روسيا وتركيا تعلنان الاتفاق على وحدة أراضي العراق وسوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي الخميس بأنقرة (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده وروسيا متفقتان على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية والسورية"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

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3- الجيش الألماني ينهي سحب جنوده من قاعده إنجرليك التركية

طائرات ألمانية بقاعدة إنجرليك التركية (أ ف ب)

أنهى الجيش الألماني عملية إجلاء جنوده من قاعدة أنجرليك التركية الجوية، فيما أبقى على جنوده في قونيا.

وبحسب شبكة دويتشه فيله، قررت ألمانيا سحب جنودها المتمركزين في القاعدة التركية، بعد أن رفضت أنقرة مرارا وصول وفود من البرلمانيين الألمان إليها.

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4- رئيسة وزراء تايلاند السابقة فرّت إلى دبي

رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا

قالت الحكومة التايلاندية إن رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا التي أدينت غيابيا أمس بتهمة الإهمال الجنائي وصدر بحقها حكم بالسجن خمسة أعوام، يحتمل أن تكون في دبي.

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5- السجن 15 عامًا لفضل شاكر لإدانته في أحداث قتل فيها 18 عسكريًا بلبنان

المطرب فضل شاكر (أرشيفية)

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية، حكم بالأشغال الشاقة 15 عامًا، على الفنان اللبناني فضل شاكر، إضافةً إلى تجريده من حقوقه المدنية وتغريمه 800 ألف ليرة وإلزامه بتسليم بندقية حربية، كما طالبت بالإعدام للشيخ الموقوف أحمد الأسير وشقيقه.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، أصدرت أحكامها في ملف أحداث عبرا، والتي تسببت باستشهاد 18 عسكريا من الجيش اللبناني، وتضمنت الأحكام 8 أحكام إعدام

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