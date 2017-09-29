صورة وخبر: بوتين وأردوغان.. صداقة بعد عداء

كتب - علاء المطيري:

بعدما كانا خصمين لدودين أصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين صديقين يسعى كل منهما للإشادة بالآخر خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينهما، الخميس، في أنقرة.

فعقب الاجتماعات المشتركة بين الرئيسين وصف أردوغان الرئيس الروسي بـ"الصديق العزيز" وهو ما قابله الأخير بالثناء على دور الرئيس التركي في دعم مسار خفض التوتر في سوريا.

ناقش الرئيسان القضايا الثنائية والأوضاع في سوريا واستفتاء كردستان وتحدثا عن العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا على وحدة الأراضي العراقية.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة للرئيسين أثناء المؤتمر الصحفي وكلاهما يتوجه إلى الآخر لمصافحته.

ووصل بوتين إلى تركيا، الخميس، في زيارة تستمر يوما واحدًا لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول سوريا والعراق وصفقة الأسلحة الروسية التي وقعتها أنقرة والتي تثير قلق الغرب.

وتأتي هذه الزيارة بينما تشهد العلاقات بين موسكو وأنقرة تحسنا منذ 2016، بعد أزمة دبلوماسية خطيرة نجمت عن إسقاط طائرة حربية تركية لقاذفة روسية على الحدود مع سوريا في نوفمبر 2015.