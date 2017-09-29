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واشنطن مستعدة لـ"تسهيل" حوار بين بغداد والأكراد

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مصراوي Masrawy

واشنطن مستعدة لـ"تسهيل" حوار بين بغداد والأكراد

12:13 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت

واشنطن - (أ ف ب):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس استعداد الولايات المتحدة لـ"تسهيل" حوار بين العراقية والأكراد لإيجاد حل للأزمة الناشئة عن الاستفتاء على استقلال كردستان، وذلك في حال طلب منها الاطراف المعنيون ذلك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت للصحافيين في واشنطن "نريد أن نرى بعض الهدوء من (جانب) جميع الأطراف". وأضافت: "الولايات المتحدة لا تريد أن تفعل أي شيء من شأنه ان يزيد حدة التوترات".

وكانت واشنطن قد اعربت عن معارضتها للاستفتاء الذى رفضته أيضا حكومة بغداد والدول المجاورة للعراق. وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "اعتقدنا أن (الاستفتاء) سيكون مزعزعا لاستقرار" المنطقة "ولسوء الحظ هذا ما يحدث. إنه مزعزع للاستقرار".

وأردفت "الولايات المتحدة، في حال طُلب منها، ستكون على استعداد للمساعدة في تسهيل الحوار" بين بغداد والسلطات الكردية العراقية في أربيل.

وقالت نويرت "نحن أصدقاء مع الأكراد. نحن أصدقاء مع الحكومة المركزية العراقية" و"سنواصل تقديم مساعدتنا للمساعدة على تسهيل الحوار، إذا طُلب منّا ذلك".

ورفضت بغداد الاستفتاء واعتبرت ان تنظيمه هو اجراء غير دستوري.

كما أعربت دول إقليمية عدة، كتركيا وإيران، عن قلقها من الاستفتاء، معتبرة أنه يغذي الطموحات الإنفصالية للأقليات الكردية على أراضيها.

هذا المحتوى من

AFP

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