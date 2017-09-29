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بالصور- برلماني: ٩٩٪ من منظمات المجتمع المدني "وطنية".. ولابد من دعمها

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مصراوي Masrawy

بالصور- برلماني: ٩٩٪ من منظمات المجتمع المدني "وطنية".. ولابد من دعمها

12:01 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. وكيل

الألبوم التالى

بالصور.. وكيل "صحة المنوفية" الجديد يتسلم مهام عمله

كتب- مادي غيث:

تصوير- محمود أبو ديبة

قال مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرتي الجديد والنزهة، إن ٩٩٪ من منظمات المجتمع المدني في مصر "وطنية" ولابد من دعمها والوقوف بجانبها للنهوض بالدولة.

وأضاف الشريف، خلال فعاليات حفل اليوم العالمي للقلب بالأهرامات، اليوم الخيمس: "تواصلت مع وزير الآثار لتسهيل إجراءات الجمعية المصرية للقلب للاحتفال باليوم، فالقلب هو الدينمو الذي يحرك الإنسان".

وبدأ قبل قليل، إضاة الهرم الأكبر باللون الأحمر، وهو الحدث الذي يحمل اسم "رد قلبي"، للاحتفال باليوم العالمي للقلب الذي تنظمه الجمعية المصرية بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة والمجلس القومي للمرأة والاتحاد الدولي لجمعيات كليات الطب ومؤسسة صحة مصر والهلال الأحمر المصري.

حضر الحفل الدكتور سامح شاهين، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكيلة طب جامعة عين شمس، وهويدا أبو هيف مذيعة برنامج التفاح الأخضر على "ام بي سي"، والدكتور عمرو الحديدي أستاذ القلب والرعاية الحرجه بالقصر العيني، ومدحت الشريف النائب البرلماني.

والتقط الحاضرون الصور التذكارية احتفالا بهذا الحدث الذي وصفه الجميع بالضخم والهام لمعرفة العالم أن مصر تهتم بصحة مواطنيها.

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