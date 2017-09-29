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بوتين: شروط إنهاء النزاع في سوريا أصبحت متوفرة

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مصراوي Masrawy

بوتين: شروط إنهاء النزاع في سوريا أصبحت متوفرة

12:03 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

بوتين: شروط إنهاء النزاع في سوريا أصبحت متوفرة

فلاديمير بوتين وجب طيب أردوغان

أنقرة - (أ ف ب):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، الخميس، أن الشروط اللازمة لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا منذ 6 سنوات أصبحت متوفرة.

وصرح بوتين - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان إن وتركيا تعتزمان "تعميق التنسيق" في ما بينهما من أجل إنهاء الحرب الأهلية في سوريا، مشددا على ان الشروط اللازمة لإنهاء هذه الحرب أصبحت متوفرة.

وقال: "عمليا، تم توفير الشروط اللازمة لإنهاء حرب الأخوة في سوريا وإلحاق الهزيمة النهائية بالإرهابيين وعودة السوريين إلى حياة آمنة وإلى ديارهم".

كما أكد الرئيسان في مؤتمرهما الصحفي عزمهما على تكثيف الجهود لتفعيل "منطقة خفض التوتر" في محافظة إدلب الاستراتيجية في شمال سوريا من أجل المساعدة على إنهاء الحرب في هذا البلد.

وقال أردوغان إنه اتفق وبوتين على "مواصلة بذل مزيد من الجهود" لتفعيل منطقة خفض التوتر في ادلب التي تسيطر عليها فصائل اسلامية متطرفة. وأيد بوتين ما قاله نظيره التركي في هذا الخصوص.

هذا المحتوى من

AFP

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