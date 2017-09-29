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عريقات ينتقد تصريحات سفير واشنطن في تل أبيب عن الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي Masrawy

عريقات ينتقد تصريحات سفير واشنطن في تل أبيب عن الاحتلال الإسرائيلي

12:02 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

عريقات ينتقد تصريحات سفير واشنطن في تل أبيب عن الاحتلال الإسرائيلي

عريقات

تل أبيب - (د ب أ)

انتقد كبير المفاوضين الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية صائب عريقات اليوم الخميس السفير الأمريكي لدى اسرائيل دافيد فريدمان " لتأييده" للسياسة الاسرائيلية، بعد قوله إن اسرائيل لا تحتل سوى 2 بالمائة من الضفة الغربية.

وقال عريقات في بيان إن فريدمان "استغل منصبه سفيرا أمريكيا للدفاع عن سياسات الاحتلال والضم الاسرائيلية".

ويعتبر بيان اليوم الخميس توبيخا عاما شديدا للسفير الأمريكي، بينما تحاول الولايات المتحدة استئناف عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية المتوقفة منذ فترة طويلة.

وقال فريدمان فى مقابلة مع موقع (والا) الإخباري الإسرائيلي في وقت سابق اليوم " كان من المفترض دائما أن يكون هناك فكرة للتوسع في الضفة الغربية، ولكن ليس بالضرورة التوسع في كامل الضفة الغربية، وأعتقد أن هذا هو بالضبط ما فعلته إسرائيل، وأعني أنهم يحتلون 2٪ فقط من الضفة الغربية" .

وفى مقطع مصور، قال نبيل شعث ، احد مستشاري عباس إن تعليقات فريدمان "تعد أنباء سيئة للغاية حقيقة بالنسبة لمستقبل أى محاولة أمريكية لصنع السلام في الشرق الاوسط".

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