مستشار الأمن القومي في ميانمار ينفي وقوع تطهير عرقي في بلاده
مستشار الأمن القومي في ميانمار ينفي وقوع تطهير عرقي في بلاده
11:59 م الخميس 28 سبتمبر 2017
ميانمار
نيويورك - ( د ب أ)
نفى مستشار الامن القومي فى ميانمار يو ثاونج تيون فى كلمة أمام مجلس الأمن الدولى اليوم الخميس حدوث تطهير عرقي أو إبادة جماعية فى بلاده.
وقال ثاونج "إن ميانمار واحدة من أكثر الدول تنوعا من الناحية العرقية فى العالم".
وأوضح: " أن الجماعات الدينية تتعايش فى تناغم عبر التاريخ، إن الوضع الذى نواجهه اليوم متعلق بالإرهاب وليس بالدين".
وقال:" إن اكثر من 50% من القرى فى راخين يعيشون فى سلام مع جيرانهم، سواء من الهندوس او البوذيين".
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