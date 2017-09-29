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عباس يدين قتل فلسطيني لثلاثة إسرائيليين قرب القدس

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مصراوي Masrawy

عباس يدين قتل فلسطيني لثلاثة إسرائيليين قرب القدس

11:54 م الخميس 28 سبتمبر 2017

عباس يدين قتل فلسطيني لثلاثة إسرائيليين قرب القدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - (د ب أ)

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس مقتل ثلاثة إسرائيليين في هجوم نفذه فلسطيني على مدخل مستوطنة إسرائيلية قرب مدينة القدس قبل يومين.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية )وفا( إن موقف الرئيس عباس "الدائم هو إدانة كل أعمال العنف، بما فيها هذه العملية، وإدانة أية عمليات عنف أياً كان مصدرها".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اشتكى يوم أمس الأربعاء خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جيسون جرينبلات من رفض الفلسطينيين لإدانة العملية.

وهاجم فلسطيني جنودا إسرائيليين على مدخل مستوطنة (هار ادار) شمال غرب مدينة القدس أول أمس، مما أدى الى مقتل ثلاثة منهم، وإصابة رابع، قبل أن يطلق عليه جنود آخرون النار ويقتلونه.

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