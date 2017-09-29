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«المحافظين» يقرر فصل النائبة سارة صالح من الحزب

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«المحافظين» يقرر فصل النائبة سارة صالح من الحزب «المحافظين» يقرر فصل النائبة سارة صالح من الحزب

التحرير

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أكد النائب إيهاب الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أنه قد أصدر قرارًا بعد التشاور مع المكتب السياسي للحزب بفصل "سارة صالح"، نائبة محافظة جنوب سيناء من الهيئة البرلمانية للحزب، مشيرًا إلى أن قرار الفصل جاء متوافقًا مع إجراءات اللائحة الداخلية للحزب.

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وأوضح "الخولي"، أن المكتب السياسي سيبت غدًا في تقرير الهيئة البرلمانية للحزب الذي أوصى فيه بفصل النائبة بشكل نهائي من الحزب بعد تعمدها تكرار مخالفة الإجراءات واللوائح وسياسة الحزب وإلى جانب إهمال دورها البرلماني، وانضمامها إلى ائتلاف نيابي بالمخالفة لقرار الحزب بحظر انضمام أي عضو من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب إلى أي ائتلافات ما لم تكن ائتلافات ضرورة من أجل المصلحة العامة وبعد موافقة الحزب.

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التحرير

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