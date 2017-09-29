محافظ سوهاج يشكل لجنة لمعاينة 48 منزلا تحت تهديد السيول

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قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، تشكيل لجنة لمعاينة مجرى مخر السيل بنجع الدير بقرية أولاد يحيى بحري بدار السلام، ومعاينة منازل الأهالي المبنية بالبلوك الأبيض بمجرى المخر مما يمثل خطورة عليهم.

وتم تشكيل اللجنة برئاسة المحاسب كمال شلبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء جلال أبو سحلى مساعد مدير أمن سوهاج لفرق الشرق، وحسام محمدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، ووكلاء وزارات الري والتضامن الاجتماعي وإدارات المتابعة الميدانية والأزمات والمكتب الفني بالديوان العام وجمعية الهلال الأحمر وإدارة الشباب والرياضة بدار السلام.

وأوضح المحاسب كمال شلبي السكرتير العام المساعد، أنه تم بالفعل معاينة مجرى مخر السيل على الطبيعة وتبين وجود 21 منزلا مأهولا بالسكان بالإضافة إلى 27 منزلا مخالف وصادر لهم قرارات إزالة، وقد قامت اللجنة بمعاينة أماكن مقترحة بديلة يمكن تسكين الأهالي بها بعيدًا عن مجرى مخر السيل، حيث توجد قطعة أرض أملاك دولة خارج الزمام ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على مساحة 7200 متر مربع، وتم معاينة منازل السيول لإمكانية تسكين بعض المواطنين بها من عدمه وتبين أن المساكن مأهولة بالسكان، كما تم معاينة قطعة أرض على مسطح حوالي 90x70 متر مربع أرض مسطحة مجاورة لمساكن السيول.

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وأضاف شلبي أنه تم وضع حلول عاجلة خلال موسم الشتاء وعند توقعات بحدوث السيول لتسكين الأهالي، حيث يمكن تسكينهم بمدرسة نجع الدير للتعليم الأساسى الجديدة ومدرسة نجع الدير القديمة ومركز شباب نجع هاشم عسيري، وقال إنه سيتم التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز دار السلام والهيئة العامة للتنمية الزراعية وجميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة واختيار أماكن بديلة مناسبة لتسكين الأهالي أصحاب المنازل الموجودة بمخر السيل.

وكلف المحافظ مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لبحث حالات قاطني تلك المنازل لبيان استحقاقهم لوحدات سكنية بديلة عن منازلهم من عدمه واتخاذ اللازم، وكلف مسئولي مديرية الري لدراسة الموقعين الذين تم معاينتهما لمعرفة تسجيلهما بمخر السيل من عدمه وقيام معهد بحوث الموارد المائية والرى بدراسة قطعة الأرض المجاورة للمساكن ومدى استقبالها للسيول من عدمه.

وقال المحافظ إنه تم تكليف مسئولي مديرية الإسكان بالمحافظة بمعاينة الموقعين لدراسة إمكانية إقامة عمارة سكنية لتسكين أصحاب المنازل الموجودة بمجرى مخر السيول بها.