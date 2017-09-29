بالتفاصيل.. قصة سقوط "منصور حفني" كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الخميس، بالتعاون مع فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، تحت إشراف العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن، القبض على أشهر تاجر أسلحة وذخائر ومخدرات في المحافظة، والملقب بـ"منصور حفني"، في منزله بزمام قرية شابة التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ.

ووردت معلومات للمقدم محمد عبدالفتاح، مدير فرع الإدارة العامة، لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بكفر الشيخ، بقيام المدعو "أحمد. ع. ي" 32 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، و يقيم بقرية شابة، دائرة مركز شرطة دسوق، بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وإثارة الشغب والفوضى والبلطجة وإرهاب المواطنين بالقرية، مستخدمًا الأسلحة النارية والكلاب الشرسة.

وتوجهت حملة قادها المقدم محمد عبدالفتاح، مفتش فرع الإدارة العامة، لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بكفر الشيخ، برفقة العقيد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والرائد عمرو علام رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، و5 سيارات من الأمن المركزي، ومدرعة واحدة، و8 سيارات شرطة، وعناصر من الشرطة السريين، لقرية شابة، مسقط رأس المتحرى عنه.

واقتحمت قوات الشرطة، منزل المتحرى عنه المذكور، وألقى القبض عليه وبحيازته، 250 جرام حشيش، و 2 طبنجة، و6 قطع سلاح أبيض، ومبلغ مالي 1430 من متحصلات الاتجار في تلك الممنوعات، وأقتيد إلى مركز شرطة دسوق، وتبين من خلال فحص ملفه الأمني، أنه سبق اتهامه في 10 قضايا جنح، ما بين ضرب ومخدرات وسلاح وتبديد ومقاومة سلطات، ومعاكسة أنثى.

كما تبين من خلال ملفه الأمني، أن المتهم دائم مقاومة السلطات وإثارة الشغب والفوضى، بمسقط رأسه قرية شابة، دائرة مركز شرطة دسوق، من بينها اعتدائه على موظفي وعمال مركز شباب القرية شابة، وإغلاقه أبواب مركز الشباب بالجنازير، لمدة أسبوع، مهددًا كل من يقترب من فتحه بقتله والتمثيل بجثته أمام الناس، ودائم التعدي على كبار السن، وتكسير وتهشيم المحال.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 28685 لسنة 2017، جنايات مركز شرطة دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.