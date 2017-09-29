أخبار عاجلة

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
الاتحاد الأوروبي: الإفراج عن الناشطين في تركيا خطوة مشجعة -
المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بفتح متاجر تل أبيب أيام السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مصر تتقدم بخطة من 4 محاور لمجلس الأمن بشأن أزمة الروهينجا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تتقدم بخطة من 4 محاور لمجلس الأمن بشأن أزمة الروهينجا

11:48 م الخميس 28 سبتمبر 2017

مصر تتقدم بخطة من 4 محاور لمجلس الأمن بشأن أزمة الروهينجا

السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر

نيويورك - )أ ش أ(

قال السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم في مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته إزاء الأزمة خطيرة في ميانمار.

وأضاف أبو العطا خلال كلمة مصر بمجلس الأمن الدولي حول الوضع بميانمار أوردتها قناة (إكسترا نيوز) ، إن مصر تحركت دوليا بشكل مكثف في هذه الأزمة، حيث أدان شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب ما يرتكب من جرائم في حقهم، ونادى بإنهاء المأساة الانسانية في أسرع وقت .

وتابع أبو العطا "إن مصر تؤكد على أهمية التحرك على المحاور التالية في هذا الأزمة، المحور الأول: ضرورة تحمل حكومة ميانمار مسئوليتها الاخلاقية والانسانية، وسرعة التعامل مع الأزمة من خلال وقف الأعمال العسكرية التي يقوم بها الجيش هناك، والسماح لعودة اللاجئين لأراضيهم داخل ولاية راخين.

المحور الثاني: من خلال آليات الأمم المتحدة، لاسيما المعنية بالإغاثة وحماية اللاجئين بهدف تقدم العون للمتضررين على الحدود بين ميانمار وبنجلاديش، وفي هذا الصدد أشاد أبو العطا بحكومة وشعب بنجلاديش لما أبدوه من جهد وصبر لتحمل آثار هذه الأزمة الانسانية.

المحور الثالث: مطالبة حكومة ميانمار مجددا بالتفاعل الايجابي مع المجتمع الدولي، وذلك بالسماح لوفد أممي رفيع المستوى بزيارة ولاية راخين، والنظر في سبل تقديم الدعم الانساني الميداني، والعمل على حق منح الجنسية لمسلمي الروهينجا، وحق عودتهم لديارهم وأراضيهم.

المحور الرابع: الإعراب لحكومة ميانمار عن استعدادنا لاستضافة أي حوار وطني في الاطار الرسمي الحكومي أو غير الحكومي كمظلة مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب .

وفي الختام، أكد أبو العطا على أهمية الخروج بخارطة طريق أممية قابلة للتطبيق، وأهمية التحدث بصوت واحد موحد، مشيرا إلى أن كارثة اللاجئين مرشحة للاستمرار لمدة طويلة مقبلة حتى فرض تهدئة وتسوية عادلة ونهائية تعطي الروهينجا حق المواطنة بشكل صريح.

وطالب مندوب مصر بمجلس الأمن المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمد يد العون للتخفيف من محنة النازحين، وحماية أرواحهم وحقوقهم الانسانية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تطالب بمنع بيع السلاح لميانمار

    أخبار

  • جوتيريش: حرمان الروهينجا من الجنسية أساس الأزمة في ميانمار

    أخبار

  • جوتيريش: أزمة الروهينجا "أرض خصبة" للتطرف

    أخبار

  • الأمم المتحدة: نصف مليون من الروهينجا يفرون إلى بنجلاديش

    أخبار

إعلان

732142d7c9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف