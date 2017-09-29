أبرز عناوين الصحف العالمية

إعداد – محمد الصباغ:

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن السعوديات على الرغم من السماح لهن بقيادة السيارة لكن لم يحصلن على كافة حقوقهن. بينما ركزت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على أن كوريا الجنوبية تتوقع تسلم أسلحة استراتيجية من واشنطن في أزمتها مع كوريا الشمالية. وهددت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، بحسب التليجراف، بحرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

1 – الجارديان: النساء لم يجلسن على مقعد القيادة بعد في السعودية

تناولت الجارديان قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات الخاصة ونشرت مقالا للناشطة السعودية مضاوي الرشيد بعنوان "النساء لم يحصلن على كافة حقوقهن في السعودية بعد".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- ذي اتلانتيك: مشاعر مختلطة للسعوديات بعد الحصول على حقهن في القيادة

قالت مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية إن المرسوم الملكي الذي سمح للسعوديات بالقيادة استثنائي وغير عادي على المستوى الاجتماعي والسياسي، ووصفته بـ"الحدث الجلل" في المملكة المحافظة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا..

3- واشنطن بوست: أمريكا تزود سول بأسلحة استراتيجية بعد تهديدات كوريا الشمالية

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن تشونج وي يونج مستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي، أكد أن الولايات المتحدة سترسل معدات عسكرية "استراتيجية" إلى كوريا الجنوبية بشكل أكثر انتظاما لدعمها في ردع كوريا الشمالية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- تليجراف: تيريزا ماي تهدد بحرب تجارية ضد أمريكا

قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن رئيسة الوزراء تريزا ماي، هددت بالدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة بعد أن فرضت واشنطن رسوما جمركية عقابية على طائرات ركاب بريطانية الصنع من طراز "بومباردير"، وهو ما يلقي بشكوك حول جزء هام من استراتيجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا