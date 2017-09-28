قبل موقعة سوسة.. الأهلي الأكثر مشاركة.. والنجم لم يهزم بنصف النهائي

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ضرب الأهلى موعدًا بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد التأهل على حساب الترجى التونسي، لمواجهة النجم الساحلى، الذى تأهل على حساب أهلى طرابلس الليبي، ومن المقرر أن يلتقى الفريقان فى ذهاب نصف نهائى البطولة يوم الأحد المقبل فى تمام الـ7:30 مساءً على ملعب سوسة بتونس.

الأهلى صاحب الـ8 بطولات دورى أبطال إفريقيا منذ عام 2013، متفوقًا على ملاحقه بثلاث بطولات، ألا وهو الزمالك المصرى بـ5 بطولات، يدخل نصف نهائى البطولة متسلحًا بتاريخ مشاركته فى البطولة، التى وصل فيها إلى دور نصف النهائى للمرة الـ14 فى تاريخه نجح من خلالها في الوصول لنهائى البطولة 10 مرات، والتتويج باللقب فى 8 مناسبات، واحتلال الوصيف مرتين.

أما النجم الساحلى فيدخل موقعة الذهاب من نصف نهائى البطولة متسلحًا بتاريخ مشاركاته فى هذا الدور، التى لم يسبق أن هزم مطلقًا بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا حتى الآن.

وفيما يلى نستعرض لكم تاريخ مشاركات الفريقين بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا على النحو التالى:

وصل الأهلى إلى نصف نهائى البطولة الإفريقية فى 14 مناسبة أولها عام 1981، ونجح فى بلوغ النهائى بعد الفوز على يونيون أومبيلا الجاونى.

كما بلغ الأهلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى سنتين متتاليين وهما (1982، 1983)، ونجح فى بلوغ النهائى فى المناسبتين أيضًا على كل من جرين بافالوز الزامبى، وكانون ياوندى الكاميرونى، وتوج بالبطولة الأولى فى تاريخه عام 1982.

ونجح الأهلى فى الوصول لهذا الدور للمرة الرابعة فى تاريخه عام 1987، ويبلغ هذا الدور أيضًا على حساب أفريكا سبورت الإيفوارى، وكرر نفس السيناريو فى بلوغ الدرو النهائى بعد الفوز على ماتشيدجى الموزمبيى بالدور نصف النهائى عام 1988.

وعام 2001 يصل الأهلى إلى الدور نصف النهائى كثانى المجموعة خلف بترو أتليتكو الأنجولى، ويحتل المركز الثالث بالبطولة.

كما وصل الأهلى عام 2005 إلى الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا بعد تصدر مجموعته، وحقق النجمة الرابعة له هذا العام.

ونجح الأهلى عام 2006 من بلوغ الدور نصف النهائى كثانى المجموعة خلف الصفاقسى، بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائرى، والأشانتى كوتوكو الغانى وحافظ الأهلى على لقبة لهذه النسخة.

كما فرض الأهلى سيطرته على هذا الدور من البطولة، بعد أن نجح فى بلوغ الدور نصف النهائى عام 2007 بعد أن تصدر مجموعته متفوقًا على الهلال السودانى، أسيك ميموز الإيفوارى والترجى التونسي، لكن خسر اللقب فى النهائى أمام النجم الساحلى التونسي.

وفى عام 2008 حقق الأهلى النجمة السادسة بعد أن نجح فى بلوغ الدور نصف النهائى للمرة الـ10 فى تاريخه بعد أن تصدر مجموعته، التى ضمت كلاً من: أسيك الإيفوارى، والزمالك، وباور ديناموز الموزمبيقى.

خسر الأهلى أمام الترجى التونسي فى نصف نهائى دورى الأبطال عام 2010، بعد أن نجح فى بلوغ هذا الدور كثانى المجموعة خلف مازيمبى الكونغولى متفوقًا على الإسماعيلي، وهارتلاند النيجيرى.

كما سجل الأهلى مشاركته الـ12 بالدور نصف النهائى 2012 بعد صعوده كأول مجموعتة متفوقًا على مازيمبى الكونغولى، والزمالك، وتشيلسى الغانى، ونجح فى الحصول على اللقب السابع فى تاريخه.

وحصد الأهلى النجمة الثامنة فى تاريخ كرقم قياسي كبير فى تاريخ البطولة، بعد أن نجح فى بلوغ نصف نهائى البطولة عام 2013 كأول مجموعته، التى ضمت كلاً من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، والزمالك، وليوبار.

ويبحث الأهلى عن النجمة التاسعة بعد بلوغه الدور نصف النهائى للبطولة، على حساب الترجى التونسي، ليتسلح أمام النجم الساحلى بتاريخ مشاركاته فى هذا الدور بالأميرة الإفريقية.

وشارك النجم الساحلى فى هذا الدور 3 مرات سابقة فاز بجميعها، كانت أولها عام 2004 بعد أن نجح فى الفوز على دارك السنغالى وبلوغ النهائى لهذه النسخة.

كما نجح النجم فى الوصول لهذا الدور للمرة الثانية على التوالى عام 2005، ونجح أيضا فى الوصول للدور النهائى بعد الفوز على الرجاء المغربى، قبل أن يكرر سيناريو الصعود لهذا الدور عام 2007، ويفوز على الهلال السودانى ليقابل الاهلى فى المباراة النهائية، وينجح فى اقتناص اللقب للمرة الأولى فى تاريخة، ما يجعل النجم الساحلى قوة ضاربة فى مواجهات نصف نهائى الأميرة الإفريقية.

فهل يكسر الأهلى من كسر هذه السيطرة للفريق التونسي بنصف نهائى دورى الأبطال، أم سيستمر النجم الساحلى من حسم مباريات نصف النهائى، التى أصبحت عقدة لأى فريق يواجهه فى هذا الدور؟