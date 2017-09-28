بعد إقالته.. 16 معلومة هامة عن المخضرم «كارلو أنشيلوتي»

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بعد زلزال باريسي قوى أمس ضرب العملاق البافاري بفوز باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره بايرن ميونخ الألمانى بثلاثية نظيفة، أطاحت إدارة النادى الألمانى بمدرب الفريق كارلو أنشيلوتى وتنحيه من منصبه.

وكان بايرن ميونخ قد تعرض لهزيمة كبيرة أمس أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وفيما يلى نستعرض لكم 16 معلومة هامة عن الإيطالى كارلو أنشيلوتى عن حياة ومسيرة المدرب الإيطالى المخضرم:

1- ولد كارلو أنشيلوتى فى ريدجولو الإيطالية فى الـ10 من يونيو عام 1959.

2- بدأ مسيرته الكروية عام 1976 فى نادى بارما الإيطالى، قبل أن ينتقل إلى فريق روما عام 1979.

3- حقق أول بطولة له فى مسيرته الكروية مع فريق روما، بعد أن توج فريقه ببطولة كأس إيطاليا، ولعب فى هذا الموسم 27 لقاء سجل خلالها 3 أهداف.

4- لاعب أول نهائى دورى أبطال أوروبا كلاعب مع فريقه روما عام 1983، وخسر فريقه فى النهائى أمام ليفربول بركلات الترجيح.

5- انتقل أنشيلوتى إلى فريق إى سي ميلان عام 1987.

6- حقق أنشيلوتى أول بطولة دورى أبطال أوروبا له كلاعب عام 1988 مع فريق إي سي ميلان الإيطالى.

7- حقق أنشيلوتى ثلاثية تاريخية مع فريقه ميلان، بعد أن توج معهم ببطولة دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية فى عام واحد سنة 1989.

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8- خاض أنشيلوتى 26 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، وشارك فى كأس العالم نسخة 1990.

9- اعتزل كرة القدم، وهو فى عامه الـ33 مع فريقه إى سي ميلان الإيطالى.

10- أصبح مدربًا أول مرة عام 1995 عندما تولى تدريب فريق ريجيانا الإيطالى، وصعد به إلى دورى الدرجة الأولى حينذاك.

11- حقق أول بطولة دورى أبطال أوروبا كمدرب عام 2002 مع إى سي ميلان.

12- أول مدرب فى التاريخ يحقق الثلاثية التاريخية كلاعب ومدرب بعد أن نجح فى تحقيق لقب دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الإيطالى وبطولة العالم للأندية مع نفس النادى، وهو إي سي ميلان عام 2007.

13- حقق أول ثنائية تاريخية لفريق تشيلسي الإنجليزى بعد أن قاد البلوز لتحقيق الدورى الإنجليزى، وكأس الاتحاد الإنجليزى عام 2009 فى أول موسم له مع الفريق.

14- حقق لقب دورى أبطال أوروبا كمدرب 3 مرات، اثنان مع إي سي ميلان وواحدة مع ريال مدريد.

15 - يعد كارلو أنشيلوتى واحدًا من 6 أشخاص ميجيل مونوز وجيوفاني تراباتوتي ويوهان كرويف وفرانك ريكارد وبيب جوارديولا، فازوا بقلب بطولة دورى أبطال أوروبا كلاعبين ومدربين.

16- أقيل من منصبه كمدرب 3 مرات، كانت أولها عندما أقيل من منصب المدير الفنى لفريق تشيلسي، والثانية بعدما أقاله بيريز رئيس النادى الملكى، وآخرها أمس بعد إقالته من منصب المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ الألمانى.