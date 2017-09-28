جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية بنصف مليون جنيه

القاهرة - (أ ش أ):

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة محمد سرحان، محاولة تهريب كمية من الأدوية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم الخميس - إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الهند ترانزيت أبوظبي، وبتفتيشه تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية البيطرية، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 500 ألف جنيه.

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة سامي عبدالرحمن اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب للراكب وتحريز المضبوطات.