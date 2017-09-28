بـ"حشيش وهيروين".. ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائي بالجيزة، شن حملاتهم لضبط تجار المواد المخدرة.

وتمكنت مأمورية مشتركة من ضبط 3 أشخاص، عُثر بحوزتهم على 200 جرام من مخدر الحشيش، و81 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي.

أقر المتهمون بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة البيع، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.