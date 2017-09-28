10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ناقش تفاصيل العلاقات الثنائية بين بلاده وتركيا في العديد من المجالات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي إن واشنطن تريد تطبيق عمليات تفتيش أكثر صرامة في ايران، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن حرمان الروهينجا من الجنسية أساس الأزمة في ميانمار".

1-بوتين: أردوغان بادر بإنجاح مسار خفض التوتر في سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة الخميس (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ناقش تفاصيل العلاقات الثنائية بين بلاده وتركيا في العديد من المجالات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الاجتماع المشترك بينها، الخميس. وأضاف: "أردوغان بادر بإنجاح مسار خفض التوتر في سوريا".

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2- أردوغان: الإدارة الكردية في العراق تسببت في أزمة إقليمية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الخميس (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإدارة الكردية في العراق تسببت في أزمة إقليمية من خلال تنظيم الاستفتاء على استقلال الإقليم، مشيرًا إلى أنه استفتاء غير مشروع وفقًا للدستور العراقي.

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3- سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: يجب تطبيق عمليات تفتيش أكثر صرامة في إيران

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في واشنطن (أ ف ب)

قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، الخميس، إن واشنطن تريد تطبيق عمليات تفتيش أكثر صرامة في ايران للوكالة الدولة للطاقة الذرية المكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران في 2015.

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4- ميركل: نتوافق مع ماكرون حول الاتحاد الأوروبي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل(أ ف ب)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبيل لقاء في تالين عاصمة إستونيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن هناك توافقًا كبيرًا بين ألمانيا وفرنسا بشأن مستقبل أوروبا.

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5- جوتيريش: حرمان الروهينجا من الجنسية أساس الأزمة في ميانمار

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش (أ ف ب)

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بضرورة منح لاجئي الروهينجا الفارين جنسية ميانمار. وأضاف: "حرمان الروهينجا من الجنسية أساس الأزمة في ميانمار".

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6- بوريس جونسون: نتفهم إجراءات العراق للحفاظ على وحدة البلاد

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

جدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون موقف بلاده الواضح من وحدة العراق وسلامة أراضيه، ودعم بلاده وتفهمها للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة العراقية الاتحادية لحفظ وحدة البلد وتقديم المساعدات اللازمة.

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7- أردوغان: سعي كردستان العراق للاستقلال سيفشل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الخميس (أ ف ب)

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس أن سعي إقليم كردستان العراق من أجل الاستقلال، سيفشل حتما، وذلك بعد إجراء استفتاء الاستقلال، الإثنين الماضي.

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8- دي ميستورا: جولة جديدة من مفاوضات جنيف تبدأ في نوفمبر

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في جنيف في 28 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، مجلس الأمن الدولي الأربعاء عزمه عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف "في موعد أقصاه نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر".

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9- ترامب: أمريكا ستهزم منافسيها بمعدلات ضرائب أقل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- أرشيفية

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة أكثر تنافسية من خلال إصلاح شامل لنظام الضرائب، في الوقت الذي يسعى فيه حزبه الجمهوري إلى تحقيق انتصار تشريعي في مواجهة الفشل المتكرر في إصلاح نظام الرعاية الصحية، الذي أطلقه الرئيس السابق باراك أوباما.

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10- الرئيس الاسرائيلي: نقدر موقف ميركل في الكفاح ضد الفاشية

الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين- أرشيفية

أشاد الرئيس الاسرائيلي، رؤفين ريفلين، بالمستشارة الالمانية، أنجيلا ميركل، لمعارضتها الجماعة اليمينية المتطرفة، التي تسببت في إثارة القلق لدى الجالية اليهودية في ألمانيا. وقال ريفلين: "نرحب ونقدر موقف المستشارة ميركل القوي ضد حزب البديل من أجل ألمانيا، وفي الكفاح ضد اتجاه الفاشية الجديدة الذي يطل برأسه في أنحاء العالم".

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