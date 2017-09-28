بالأسماء.. إصابة 3 مجندين وشرطيين في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 5 أشخاص، 3 مجندين وشرطيين، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة شرطة تتبع خدمة تأمين الطريق الدولي، كانت تقلهم أثناء عملهم على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق مركز البرلس بكفر الشيخ.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية، بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير الهيئة، بلاغًا، من محمد زيان، مدير نقطة إسعاف بلطيم، بوقوع انقلاب سيارة شرطة تابعة لخدمة تأمين الطريق الدولي الساحلي، كانت تقل مجموعة من الشرطيين أمام قرية العاقولة، التابعة لمركز بلطيم.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف، إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص، بكسور وجروح وكدمات وسحجات، منهم 3 مجندين وأميني شرطة، وجرى نقلهم لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقيهم العلاج اللازم، وسط متابعة، من الدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة إسعاف كفر الشيخ.

والمصابين هم: "حمادة عبدالفتاح فهمي" 22 عامًا، و"علي مؤمن رجب" 21 عامًا، و"أحمد فرج عبدالحميد" 21 عامًا، مجندين شرطة، ويقيمون بمحافظة المنيا، كما أصيب أميني شرطة "رضا صلاح محمد" 48 عامًا، و"أحمد فرج محمد" 33 عامًا، ويقيمان بمحافظة الغربية.