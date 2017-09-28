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بالصور.. وكيل "صحة المنوفية" الجديد يتسلم مهام عمله

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وكيل "صحة المنوفية" الجديد يتسلم مهام عمله

11:08 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

تسلم الدكتور ماهر عثمان، مهام عمله كوكيل لوزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، بدلًا من الدكتورة هناء سرور عقب قرار وزير الصحة بنقلها إلى مقر الديوان العام.

وعقد عثمان، اجتماعًا بمديري الإدارت الفنية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية بالمراكز، حيث تم مناقشة الوضع الحالي بكل إدارة وتحديد نظام العمل في الفترة القادمة لرفع مستوى الأداء.

وأوصى وكيل الوزارة، بضرورة عمل خطة أسبوعية وأخرى شهرية، وكذلك خطة ربع سنوية لكل إدارة وذلك لمتابعة سير العمل وتنظيمه، وتكوين فريق متابعة للمرور على المستشفيات، ومناقشة أهمية وجود مدير مكتب فني يتبع وكيل الوزراة شخصيًا.

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