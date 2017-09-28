روسيا وتركيا تعلنان الاتفاق على وحدة أراضي العراق وسوريا

أنقرة - (دب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده وروسيا متفقتان على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية والسورية"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقب لقائهما في أنقرة" منطقتنا باتت أكثر هشاشة في الآونة الأخيرة، والاستفتاء لا يحمل أي شرعية وفق الدستور العراقي والقانون الدولي" في إشارة إلى استفتاء إقليم كردستان.

وتابع "لا يحق لأحد الزج بمنطقتنا في النار، وتصعيد التوتر من أجل مصالح شخصية قصيرة المدى".

وفيما يتعلق بالوضع في سورية، قال أردوغان "أكدنا مع روسيا مرة أخرى التزامنا بمواصلة الإرادة المشتركة والتعاون الوثيق حيال حل الأزمة السورية بالطرق السياسية".

وقال بوتين إن تشكيل مناطق خفض التوتر في سوريا أعطى زخما لمباحثات جنيف.

وأوضح بوتين" أن تشكيل مناطق خفض التوتر في سوريا كان صعبا، لكننا حققنا نجاحا كبيرًا بفضل مبادرات الرئيس أردوغان"، حسب الأناضول.

ووصل بوتين، في وقت سابق من مساء اليوم، إلى العاصمة أنقرة، في زيارة رسمية، واستقبله أردوغان، وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة.