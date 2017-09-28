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إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة شرطة في بلطيم

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إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة شرطة في بلطيم إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة شرطة في بلطيم

التحرير

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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة شرطة، أمام قرية العقولة التابعة لمركز بلطيم، وتم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي.

وقال مصدر في غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، في تصريحات خاصة، إن الغرفة تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة شرطة أمام قرية العقولة التابعة لمركز بلطيم، ودفعت بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث.

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وأكد المصدر أن الحادث نتج عنه، إصابة كل من "مجند شرطة حماده عبد الفتاح فهمي" 22 عامًا، ويقيم بمحافظة المنيا مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى ونزيف بالأنف، ومجند شرطة "على مؤمن رجب" 21 عامًا، مقيم بمحافظة المنيا، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة، ومجند شرطة "أحمد فرج عبد الحميد" 21 عامًا، مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليمني وكدمات متفرقة بالجسد، وأمين شرطة "أحمد فرج محمد" 33 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات، وأمين شرطة "رضا صلاح محمد " 48 سنة، ويقيم بمحافظة الغربية ومصاب بكدمات وسحجات.

وتابع المصدر، أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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التحرير

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