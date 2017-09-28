وزيرة التضامن: إطلاق «كفاية 2» للتوعية بأضرار كثرة الإنجاب

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قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستطلق حملة «كفاية 2» من أجل توعية المصريين بأضرار الإنجاب الكثير على الدولة وما تقدمه من خدمات لهم، مضيفة: «لا نحتاج إلى قوانين صعبة الطبيق لأنه شيء غير عملي والمصريين سيتحايلون عليها».

وأضافت الوزيرة، خلال حوارها ببرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن هناك أكثر من مليون ونصف سيدة أعمارهم أقل من 35 عام ولديهم من طفل إلى 3 أطفال، في المقابل نجد سيدات الصعيد في نفس السن لديهم 11 طفل.

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وتابعت، «سنحاول محاصرة السيدات بالحقائق والتوعية، وتدريب رجال الدين للمساهمة في نشر التوعية ضد الإنجاب الكثير»، لافتة إلى أن هناك ممارسات عرفية في الصعيد والريف أقوى من القانون.