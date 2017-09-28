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أهالي أسوان يؤدون صلاة الغائب على 3 مصريات توفين بـ«حريق لندن»

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أهالي أسوان يؤدون صلاة الغائب على 3 مصريات توفين بـ«حريق لندن» أهالي أسوان يؤدون صلاة الغائب على 3 مصريات توفين بـ«حريق لندن»

التحرير

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تسلمت أسرة السيدة الأسوانية رانيا أحمد عدلى إبراهيم جثمانها من إدارة الطب الشرعى بالعاصمة البريطانية، وقررت أداء صلاة الغائب على روحها غدا الجمعة.

ولقيت رانيا مصرعها وابنتيها في حريق نشب ببرج سكنى في لندن يوم 14 يونيو الماضى، وخلّف أكثر من 30 قتيلا.

وقال حمادة أحمد عدلى شقيق السيدة الأسوانية، في تصريحات صحفية، إنهم تسلموا جثامين شقيقته وابنتيها (هنية وفتحية) من الطب الشرعى بلندن، فيما سيتم دفنهن بأحد المقابر المخصصة للمسلمين هناك.

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وأشار عدلي إلى أن عددا من أفراد أسرته توجهوا منذ أيام لاستلام جثامين الضحايا الثلاث، والمشاركة فى تشييعهن إلى مثواهن الأخير.

وتابع أن الأسرة ستؤدي صلاة الغائب على أرواحهن غدا الجمعة بأسوان، مع إقامة سرادق عزاء بإحدى الجمعيات شرق المحطة في مدينة أسوان.

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التحرير

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