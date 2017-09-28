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سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تطالب بمنع بيع السلاح لميانمار

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مصراوي Masrawy

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تطالب بمنع بيع السلاح لميانمار

10:55 م الخميس 28 سبتمبر 2017

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تطالب بمنع بيع السلاح لميانمار

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي

نيويورك - (د ب أ)

طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في جلسة مجلس الأمن الدولي بوقف بيع السلاح إلى جيش ميانمار، طالما استمر العنف في ولاية راخين.

ودعت هايلي إلى اتخاذ إجراء ضد أفراد قوات الأمن في ميانمار ممن "تورطوا في انتهاكات وإذكاء الكراهية ضد زملائهم من المواطنين".

وقالت إن المتهمين بارتكاب انتهاكات يجب أن يتم عزلهم من مناصبهم على الفور ومحاكمتهم.

وأضافت أن تلك الدول التي توفر السلاح إلى جيش ميانمار يجب أن توقف مبيعاتها على الفور إلى حين تطبيق إجراءات للمساءلة بشكل كاف.

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