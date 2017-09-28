باريس تحتفل بالزائر رقم 300 مليون لبرج إيفل منذ افتتاحه

باريس - (د ب أ)

احتفلت العاصمة الفرنسية باريس اليوم الخميس بوصول عدد زوار برج إيفل منذ افتتاحه عام 1889 إلى 300 مليون زائر اليوم.

وبهذه المناسبة، تم منح 1500 زائر مساء اليوم تذاكر دخول مجانية للمستوى الأول من البرج، بحسب بيان صادر عن مدينة باريس.

واستقبل البرج المقام من الصلب منذ 128 عاما، والذي صممه المهندس جوستاف إيفل عام 1889 بمناسبة المعرض العالمي 6 ملايين زائر خلال العام الماضي.

يذكر أن السلطات الفرنسية أقامت سياجا من الزجاج المقاوم للرصاص أمام مدخل البرج لحماية الزوار في أعقاب سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية مؤخرا.

ويخضع الدخول إلى المربع الموجود أسفل البرج على شاطئ نهر السين لإجراءات أمنية.

تخضع فرنسا لحالة الطوارئ منذ نوفمبر 2015 عندما قتل متشددون تابعون لتنظيم "داعش" الإرهابي 130 شخصا في سلسلة هجمات منسقة على مسرح باتاكلان وعدد من المقاهي في باريس.