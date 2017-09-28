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جوتيريش: حرمان الروهينجا من الجنسية أساس الأزمة في ميانمار

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مصراوي Masrawy

جوتيريش: حرمان الروهينجا من الجنسية أساس الأزمة في ميانمار

10:50 م الخميس 28 سبتمبر 2017

جوتيريش: حرمان الروهينجا من الجنسية أساس الأزمة في ميانمار

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ)

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بضرورة منح لاجئي الروهينجا الفارين جنسية ميانمار.

وأضاف جوتيريش أنه لابد من معالجة الأسباب الجذرية للعنف من أجل التوصل إلى "حل دائم" بعد "عقود من التمييز والمعايير المزدوجة" في معاملة مسلمي الروهينجا في الدولة ذات الأغلبية البوذية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن النظام المعمول به حاليا في ميانمار "غير كاف" حيث يتطلب من الروهينجا الحصول على وثائق تثبت محل الإقامة والجنسية، وقد لا يكونون قادرين على تقديمها.

وأوضح جوتيريش "أن جوهر المشكلة هو الحرمان من الجنسية لفترة طويلة، وما يرتبط به من تمييز".

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