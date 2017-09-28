محكمة في باريس تقضي بسجن والدة أحد الجهاديين المحتملين لدعمها له

باريس - (د ب أ)

قضت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، بالسجن عامين على والدة أحد الجهاديين المحتملين لأنها دعمت ولدها بتذاكر السفر والمال.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف. ب.) إن محكمة بالعاصمة باريس قضت اليوم الخميس بأن الأم/ 43 عاما/ ساهمت بذلك في تمويل الإرهاب.

وأضافت الوكالة أن الأم تعتزم الطعن على الحكم.

وأوضحت الوكالة أن الابن قتل في سوريا إلا أنه لا توجد أدلة تؤكد ذلك، مشيرة إلى أن الأم أعانته على مغادرة فرنسا، رغم أنه لم يكن له الحق في ذلك بوصفه أحد المسجلين كجنائيين متطرفين داخل فرنسا.