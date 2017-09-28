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تهنئة هاتفية "متأخرة" من ترامب لميركل بفوزها في الانتخابات

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مصراوي Masrawy

تهنئة هاتفية "متأخرة" من لميركل بفوزها في الانتخابات

10:48 م الخميس 28 سبتمبر 2017

دونالد ترامب وأنجيلا ميركل

واشنطن - (د ب أ)

اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليهنئها على فوزها في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي.

وقالت المتحدثة باسم ترامب سارا ساندرز اليوم الخميس في واشنطن إن الحديث الهاتفي تم يوم أمس الأربعاء أو اليوم الخميس.

ولم تتضح بعد أسباب تأخر التهنئة بعد النتائج التي أعلنت يوم الأحد الماضي.

كان رؤساء دول وحكومات الدول هنأوا المستشارة ميركل مع بداية الأسبوع يوم الاثنين الماضي.

كان البيت الأبيض أعلن يوم الاثنين الماضي أن هناك تحضيرا لاتصال هاتفي مع ميركل.

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