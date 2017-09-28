"قسد" تسيطر على بلدة الصّور في ريف دير الزور بسوريا

دمشق - ( د ب أ )

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية( قسد) مساء اليوم الخميس على بلدة الصّور في ريف دير الزور الشمالي الشرقي بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش .

وقال قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد أبو خولة لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) إن " قوات قسد ومجلس دير الزور العسكري، سيطرت على بلدة الصّور/ 50 كم شمال شرق مدينة دير الزور/ ، وإن عملية تمشيط البلدة مستمرة وسوف يتم يوم غد الجمعة اعلان السيطرة على البلدة بشكل كامل ".

وأضاف ابو خولة أن " البلدة ساقطة عسكريا منذ أمس، ولكن بسبب وجود عدد كبير من المدنيين أدى الى تأخر اعلان السيطرة على البلدة وان خسائر كبيرة تكبدها التنظيم بسبب المعارك والقصف واستخدام السيارة المفخخة والانتحاريين ".

وكشف قائد مجلس دير الزور العسكري أن "قوات قسد بدأت عملية عسكرية من محورين للسيطرة على بلدة مركدة/ 11كم شمال بلدة الصّور/ وأن القوات تقدمت من محور الشدادي ونحن تقدمنا من اتجاه الصّور".

وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي أطلقت عملية "عاصفة الجزيرة" في السابع من الشهر الجاري على عدد من حقول النفط والغاز وعدد من البلدات شمال وشرق مدينة دير الزور.