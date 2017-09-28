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طبيب: الشباب أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وليس كبار السن

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مصراوي Masrawy

طبيب: الشباب أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وليس كبار السن

10:54 م الخميس 28 سبتمبر 2017

طبيب: الشباب أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وليس كبار السن

تعبيرية

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور سامح شاهين، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن هناك تقصيرًا من المصرية تجاه أمراض القلب، لأنها سبب الوفاة الأول الآن في ، وليس فيروس سي أو سرطان الثدي كما يعتقد البعض.

وأضاف شاهين، خلال كملته في احتفال اليوم العالمي للقلب بالأهرامات، أن أمراض القلب سابقًا كانت تصيب كبار السن، لكن الآن الأكثر عرضة للإصابة بها هم الشباب، لكثرة التدخين وعدم ممارسة الرياضة.

وأشار أستاذ أمراض القلب، إلى أن مصر رقم واحد في الشرق الأوسط في التدخين، كما أنا هناك قوانين تمنع التدخين في المنشآت الصحية، لكن لا يلتزم بها أحد، وفى المستشفيات يدخن الأطباء، والمعلمون أيضًا في المدارس.​

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مصراوي Masrawy

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