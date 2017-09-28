أخبار عاجلة

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
الاتحاد الأوروبي: الإفراج عن الناشطين في تركيا خطوة مشجعة -
المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بفتح متاجر تل أبيب أيام السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يفتتح مركز الثقافة الإسلامي بشرم الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يفتتح مركز الثقافة الإسلامي بشرم الشيخ

10:36 م الخميس 28 سبتمبر 2017

وزير الأوقاف يفتتح مركز الثقافة الإسلامي بشرم الشيخ

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء

كتب - محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المركز الثقافي الإسلامي للغات الأجنبية بشرم الشيخ. ​

وطالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتوفير الرعاية الكاملة والشاملة لأئمة مركز الترجمة والثقافة الإسلامية بمسجد الصحابة بشرم الشيخ والتي تعينهم على أداء رسالتهم العلمية الدينية قائلا: "هؤلاء الأئمة أمانة في عنقك".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الأوقاف: 85% نسبة النجاح في مسابقة الإمام المجدد

    أخبار

  • الإعلان عن "طابع تذكاري" بمناسبة مؤتمر "سيناء ملتقى الأديان"

    أخبار

  • محافظ جنوب سيناء: مؤتمر "سانت كاترين" يدعم قطاع السياحة

    أخبار

  • وزير الأوقاف: مؤتمر "ملتقى الأديان" يؤكد استقرار سيناء

    أخبار

إعلان

a0f5cb6eb9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)

محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)