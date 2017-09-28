وزير الأوقاف يفتتح مركز الثقافة الإسلامي بشرم الشيخ

كتب - محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المركز الثقافي الإسلامي للغات الأجنبية بشرم الشيخ. ​

وطالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتوفير الرعاية الكاملة والشاملة لأئمة مركز الترجمة والثقافة الإسلامية بمسجد الصحابة بشرم الشيخ والتي تعينهم على أداء رسالتهم العلمية الدينية قائلا: "هؤلاء الأئمة أمانة في عنقك".