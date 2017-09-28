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منتخب الشباب يبدأ معسكره غدًا استعدادًا لـ«عمان»

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منتخب الشباب يبدأ معسكره غدًا استعدادًا لـ«عمان» منتخب الشباب يبدأ معسكره غدًا استعدادًا لـ«عمان»

التحرير

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كتب : عبدالرحمن مصطفى

يبدأ منتخب الشباب الوطني لكرة القدم، معسكره غدًا الجمعة، استعداده لدورة عمان الدولية الودية للشباب، حيث يلتقي الفريق وديًا مع فريق الأسيوطي الأولمبي، في الثالثة عصر السبت المقبل، على ملعب مشروع الهدف، وذلك قبل السفر إلى مسقط يوم الإثنين المقبل.

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وكان الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة حمادة صدقي المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المختارين للمعسكر، حيث شهدت القائمة تواجد 31 لاعبًا.

وكان قد وافق الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب ( مواليد 99 ) على لقاء فريق نادي الأنصار السعودي وديًا في الرابعة عصر الأحد المقبل على ملعب المنتخبات الوطنية بمركز الهدف بمدينة 6 أكتوبر في إطار تحضيراته للمشاركة في دورة عمان الدولية للشباب .

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التحرير

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