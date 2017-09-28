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«ديسابر» يحصل على أجازة لمدة 48 ساعة

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«ديسابر» يحصل على أجازة لمدة 48 ساعة «ديسابر» يحصل على أجازة لمدة 48 ساعة

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كلف سبستيان ديسابر المدير الفنى الفرنسى لفريق النادى الإسماعيلى محمد وهبة المدرب العام ومحمد محسن أبو جريشة مدرب الفريق بقيادة تدريبات «الدراويش» لمدة ٤٨ ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين على أن يعود لقيادة الفريق يوم الخميس المقبل.

وقد حصل المدير الفنى، للدراويش على إذن من مجلس الادارة برئاسة إبراهيم عثمان للسفر إلى فرنسا لقضاء أجازة مع أسرته لمدة ٥ ايام.

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ومنح  الفرنسي ديسابر لاعبي الفريق راحة لمدة ٣ ايام تبدأ من السبت القادم تزامنًا مع توقف مسابقة الدوري بسبب مباراة الوطنى أمام الكونغو فى الـ8 من الشهر المقبل بالتصفيات المؤهلة لمونديال ٢٠١٨.

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التحرير

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